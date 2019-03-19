Порошенко отказался «варить кашу» с ПутинымГазета.Ru вчера в 17:28

Относительно того, что кто-то с кем-то там каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты.

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши". Об этом сообщает РИА "Новости". "Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать", - сказал Порошенко.

Политика Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.

Происшествия В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.

Кино HBO запустил квест для поклонников «Игры престолов» Телеканал HBO запустил квест для поклонников сериала "Игра престолов". Его можно пройти на специальном сайте.

Спорт Иржи Гамза: «Двери в сборную для Коукаловой не закрыты» Габриэла знает номер моего телефона. Я не считаю ее возвращение чем-то невозможным. Двери в сборную для нее не закрыты.

Политика Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира» "Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.

Экономика ЛСР увеличила чистую прибыль в 2018 году на 2% Девелоперская группа ЛСР в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 16,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Кино Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.

Шоу-бизнес Супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила о беременности Супруга известного актера и режиссера Тиграна Кеосаяна российская журналистка Маргарита Симоньян сообщила о своей новой беременности.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

Недвижимость Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.

Экономика Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Происшествия В Омске потушили пожар на заводе Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие The National Interest оценило российский пулемет Калашникова Американское издание The National Interest оценило российский пулемет Калашникова, отметив, что оружие стоит на вооружении многих стран мира.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Общество Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Политика Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой» Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой».

Происшествия Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.