Политика

Порошенко отказался пускать на выборы наблюдателей из РоссииLenta.ru вчера в 20:47

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова», что не пустит на выборы наблюдателей из России. Запись выпуска доступна на YouTube-канале ICTV. Порошенко пообещал отдать соответствующий приказ пограничной службе страны.
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Петр Порошенко
Я как президент Украины и верховный главнокомандующий, планирую отдать приказ пограничной службе Украины не допускать на территорию нашей страны наблюдателей из РФ. И гарантирую украинскому народу, что мой приказ будет выполнен.
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 17:39

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