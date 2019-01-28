Порошенко отказался пускать на выборы наблюдателей из РоссииLenta.ru вчера в 20:47

Я как президент Украины и верховный главнокомандующий, планирую отдать приказ пограничной службе Украины не допускать на территорию нашей страны наблюдателей из РФ. И гарантирую украинскому народу, что мой приказ будет выполнен.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова», что не пустит на выборы наблюдателей из России. Запись выпуска доступна на YouTube-канале ICTV. Порошенко пообещал отдать соответствующий приказ пограничной службе страны.

Порошенко отказался пускать на выборы наблюдателей из России

Происшествия ФСБ задержала замдиректора департамента «Аэрофлота» Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, передает РИА Новости.

Интернет Программисты улучшили функционал и дизайн Viber Мессенджер получил новый дизайн и функционал. Список контактов и групповых чатов находится в одном окне.

Экономика ЦБ в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид Банк России в 2018 году направил в правоохранительные органы сведения о выявленных 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Авто Kia назвала российские цены на новый седан K900 Компания Kia назвала рублевую стоимость флагманского седана K900, который заменит на российском рынке модель Quoris.

Общество Среднемесячная зарплата москвичей в 2018 году превысила 80 тыс. рублей Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в январе–ноябре 2018 года составила 80 881 рубль, свидетельствуют данные Мосгорстата.

Общество Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.

Общество Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития в 2019 году собирается инициировать поправки в законодательство о системах учета, которые полностью освободят обязанности следить за корректностью показаний приборов учета в квартирах.

Футбол Кокорин написал письмо, в котором признал свои ошибки Футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин написал письмо, в котором признал свои ошибки. Текст письма приводит РИА Новости.

Авто Toyota покажет в Токио новые внедорожники Land Cruiser 300 и Lexus LX Японский автопроизводитель «Тойота» собирается продемонстрировать на Токийском мотор-шоу, которое состоится осенью, следующее поколение Lexus LX и Land Cruiser 300 для домашнего региона.

Происшествия Число жертв пожара в Париже выросло до восьми Жертвами пожара в жилом доме в Париже стали восемь человек, сообщает во вторник France Info.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy F засветился на рендерах Большинство экспертов полагает, что Samsung не станет оснащать свой первый гибкий смартфон устаревшим процессором Snapdragon 845 и его место займёт Snapdragon 855.

Шоу-бизнес СМИ опубликовали райдер Ольги Бузовой В Сети появился бытовой райдер певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая даст сольный концерт в Сыктывкаре 15 февраля.

Общество На Гавайях хотят запретить продажу сигарет людям младше 100 лет Заксобрание Гавайев внесло законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.

Здоровье Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа В городе Белово Кемеровской приостановлена работа детского сада из-за повышенного уровня газа радона в атмосфере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Общество В IKEA начнут сдавать мебель в аренду Что еще известно: Первой страной, где мебель IKEA можно будет взять в аренду, станет Швейцария.

Общество Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля Трудящихся по стандартному графику пятидневной рабочей недели ждет сокращенный день в пятницу, 22 февраля.

Экономика Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.

Происшествия Названа причина заражения курсантов в Ульяновском суворовском училище Носителями заболевания, которое нашли у курсантов Ульяновского суворовского училища, являются животные.

Транспорт Московское метро разрабатывает систему оплаты по зонам Согласно материалам закупки, при проектировании должна быть заложена поддержка функционала зональной тарификации, в том числе разработаны инструменты управления моделью пересадок и тарифов.

Авто Renault обновила бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid Моторы и трансмиссия у Renault Kwid 2019 остались прежними. Без изменений остались и цены на модель.

Спорт Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".

Происшествия Электрички следуют с опозданием на Казанском направлении МЖД Движение пригородных поездов может задерживаться в понедельник вечером на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Здоровье В 43 регионах зафиксировано превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 43 регионах страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Смерть основателя криптобиржи Quadriga заблокировала $140 млн Держатели криптовалюты на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим вложениям из-за внезапной смерти ее основателя Джеральда Коттена, сообщила BBC News.

Космос Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.