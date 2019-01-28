Политика
Порошенко отказался пускать на выборы наблюдателей из РоссииLenta.ru вчера в 20:47
Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова», что не пустит на выборы наблюдателей из России. Запись выпуска доступна на YouTube-канале ICTV. Порошенко пообещал отдать соответствующий приказ пограничной службе страны.
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Я как президент Украины и верховный главнокомандующий, планирую отдать приказ пограничной службе Украины не допускать на территорию нашей страны наблюдателей из РФ. И гарантирую украинскому народу, что мой приказ будет выполнен.
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 17:39
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Порошенко прикажет не пускать на Украину наблюдателей ОБСЕ от России на выборы
Комсомольская правдавчера в 19:23
«Это наша политическая позиция». Украина отказывается регистрировать российских наблюдателей на выборы президента
Фонтанка.Ру01 февраля в 19:02
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