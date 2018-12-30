Политика
Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах
Порошенко отказался от празднования Нового года на МальдивахИзвестия09:01
Украинский президент Петр Порошенко собирается встретить Новый год в своей резиденции в Ивано-Франковской области, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственный источник в администрации главы государства.
Известия09:01
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Политика
Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию
Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.
Обновлено в 14:25
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Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 08:06
Политика
Свидетельница по делу Улюкаева стала замглавы Минэкономразвития
Дело Улюкаева Тарасенко занимала пост директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития и выступала в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы ведомства Алексея Улюкаева.
Обновлено в 14:22
Политика
Канцлер Австрии назвал условие снятие санкций с России
Постепенное снятие санкций с России должно быть увязано с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 14:34
Политика
В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC
Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.
Обновлено в 06:30
Политика
Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:35
Политика
Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в «вопиющем лицемерии»
Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Политика
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
Политика
В Бангладеш при столкновениях в день выборов погибли 17 человек
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Трампу грозит политическая опасность
На базе Эль-Асад в Ираке Трамп поздравил солдат с Рождеством и подтвердил, что американские войска уходят из Сирии.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 13:47
Политика
В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента
В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения
Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
Обновлено в 09:19
Политика
Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа
Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 05:01