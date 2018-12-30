Украинский президент Петр Порошенко собирается встретить Новый год в своей резиденции в Ивано-Франковской области, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственный источник в администрации главы государства.

Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

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