Политика

Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах
Известия
09:01

Украинский президент Петр Порошенко собирается встретить Новый год в своей резиденции в Ивано-Франковской области, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственный источник в администрации главы государства.
Известия09:01

Подробнее о событии

Порошенко встретит Новый год в любимой резиденции Януковича

Московский Комсомолец08:30

СМИ: Порошенко отметит Новый год в резиденции Януковича

Телеканал 360°09:42

Порошенко отказался от встречи Нового года - 2019 на Мальдивах

Газета.Ru09:29

«Вот это жертва для народа»: в Сети высмеяли «патриотический порыв» Порошенко не ездить на Мальдивы

ФАН10:05

Стало известно, где Порошенко встретит Новый год

РИА Новости08:03

СМИ рассказали, где Порошенко встретит Новый год

RT на русском10:15

Никаких Мальдив! Стало известно, где Порошенко встретит Новый год

Life.ruвчера в 18:04
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Спорт

Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Происшествия

«Мерседес» сбил шестерых пешеходов на тротуаре в Петербурге

«Мерседес» сбил шестерых пешеходов на тротуаре на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

Обновлено в 10:38
Политика

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей

Обновлено в 10:16
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Спорт

Российская шахматистка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходит в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Спорт

Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу в Санкт-Петербурге

Обновлено в 10:31
Политика

На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%

"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Российский берег завалило селедкой

На берег острова Итуруп (Курильские острова) выбросило тысячи селедок.
Обновлено в 05:49
Политика

Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде

В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.
Обновлено в 03:15
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В ДТП в Финляндии погибла семья из России

На севере Финляндии при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибла семья из России.
Обновлено в 08:42
Энергетика

«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Политика

Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:35
Политика

Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся

Обновлено в 08:06
Происшествия

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

"В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Летевший в Ростов пассажир ударил бортпроводника за замечание

По словам Ирины Волк, пассажир во время полета курил, ругался матом, и ударил бортпроводника, пытавшегося образумить дебошира.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек

Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.
Обновлено в 00:53
Политика

В Бангладеш при столкновениях в день выборов погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в различных регионах Бангладеш в результате столкновений во время всеобщих парламентских выборов.
Обновлено в 10:10
Политика

Лидер Южной Кореи поблагодарил Ким Чен Ына за письмо

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за отправленное ему ранее письмо и выразил надежду на встречу со своим северокорейским коллегой в 2019 году.
Обновлено в 05:39
Политика

Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Британия собралась после Brexit открыть за рубежом новые военные базы

В течение нескольких лет после выхода из Евросоюза Великобритания собирается расширить военное присутствие за рубежом в Юго-Восточной Азии и в районе Карибского бассейна.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
Обновлено в 09:19
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол

ЦСКА готов приобрести итальянского форварда за 5 млн фунтов

Как сообщает Mirror, армейцы готовы заплатить за трансфер итальянского футболиста 5 миллионов фунтов.
Обновлено в 11:07
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