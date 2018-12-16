Политика

Порошенко отказался обсуждать свое участие в президентских выборах
Известия
18:53

Президент Украины Петр Порошенко отказался обсуждать возможное участие в выборах главы государства, которые намечены на март 2019 года. При этом он допустил свою поддержку «более достойного кандидата».
Известия18:53
Петр Порошенко
Позиция первая: я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая: я уверен в его ответственном выборе. Третье - если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТК Звезда 15:14

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