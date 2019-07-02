Политика
Порошенко осудил «торговлю русским языком» в ДонбассеВечерняя Москва 06:44
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение сделать русский язык региональным на территории Донбасса. С такой инициативой выступил 1 июля Андрей Богдан, глава администрации нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Наука
Ученые описали новый способ уничтожения паразитических червей
Канадские исследователи изучили процесс анаэробного дыхания паразитических червей и открыли способ их относительно простого уничтожения.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Тоттенхэм» отдал в аренду первого за полтора года новичка клуба
Кларк стал первым новичком «Лидса» за полтора года.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине
В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Экономика
Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год
Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала неудачный загар в леопардовом купальнике
«Фигура хорошая, но загар нужно срочно исправлять», - написала поклонница.
Обновлено в 09:54
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле
Компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле.
Обновлено в 04:33
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Политика
На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда
Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
Обновлено в 10:33
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Кино
Роднянский представит на VK Fest мистический триллер «Девятая»
Продюсер Александр Роднянский выступит на VK Fest и впервые покажет трейлер мистического триллера "Девятая".
Обновлено в 09:11