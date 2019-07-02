Политика

Порошенко осудил «торговлю русским языком» в ДонбассеВечерняя Москва 06:44

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение сделать русский язык региональным на территории Донбасса. С такой инициативой выступил 1 июля Андрей Богдан, глава администрации нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
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Порошенко заявил о «пророссийском реванше» в Донбассе

РБК08:46

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Газета.Ru08:48

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

RT на русском04:05

Порошенко рассказал о «ползучем пророссийском реванше»

Московский Комсомолец05:21

Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»

Известия04:48

Порошенко рассказал о ползучем пророссийском реванше

Lenta.ru06:22

Пророссийский реванш: Порошенко высказался об официальном русском языке в Донбассе

РЕН ТВ03:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Авто

Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Наука

Ученые описали новый способ уничтожения паразитических червей

Канадские исследователи изучили процесс анаэробного дыхания паразитических червей и открыли способ их относительно простого уничтожения.
Обновлено в 08:19
Политика

Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Тоттенхэм» отдал в аренду первого за полтора года новичка клуба

Кларк стал первым новичком «Лидса» за полтора года.
Обновлено в 07:12
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Футбол

Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

Обновлено в 05:54
Происшествия

В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине

В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Экономика

Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год

Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Политика

Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета

Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала неудачный загар в леопардовом купальнике

«Фигура хорошая, но загар нужно срочно исправлять», - написала поклонница.
Обновлено в 09:54
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Авто

Компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле

Компания Skoda объявила скидки на свои модели в июле.
Обновлено в 04:33
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Театры

Труппа Волковского театра просит уволить директора

Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Происшествия

«Дело Голунова» передали из МВД в СК

Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Политика

На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда

Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
Обновлено в 10:33
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Кино

Роднянский представит на VK Fest мистический триллер «Девятая»

Продюсер Александр Роднянский выступит на VK Fest и впервые покажет трейлер мистического триллера "Девятая".
Обновлено в 09:11
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