Политика
Порошенко осудил решение ПАСЕ по РоссииREGNUM 04:03
Мощным вызовом Киеву назвал решение ПАСЕ по возврату российской делегации экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом 25 июня он написал на своей страничке в Facebook.
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Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возвращения Российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали.
— Петр Порошенко, украинский политикRambler News Service 03:27
с чего всё началось
«Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине», — написал в Facebook бывший лидер страны.Телеканал 360°05:54
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