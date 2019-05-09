Политика
Порошенко оскорбил участников «Бессмертного полка»Красная весна вчера в 23:06
Украина приблизилась к празднованию европейского варианта Дня Победы во Второй мировой войне, создав собственный сценарий, заявил действующий президент Украины Петр Порошенко 8 мая во время акции «Первая минута мира» в Киеве.
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Порошенко: победа во Второй мировой не повод «водить ряженые полки бессмертных»
Московский Комсомолецвчера в 20:18
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Общество
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Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
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Происшествия
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Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
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Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
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КНДР запустила неопознанные снаряды
Обновлено в 04:18
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Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
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Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
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Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»
"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Авто
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Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено вчера в 08:59
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Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор
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Происшествия
Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 03:53
Политика
Лукашенко рассказал, почему не приехал в Москву на День Победы
Никакой конспирологии и политики в отсутствии главы Белоруссии на параде в Москве нет, сообщил Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»
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Космос
Первый национальный турецкий спутник будет запущен в следующем году
Спутник связи нового поколения Türksat 5A, принадлежащий Турции, будет запущен во втором квартале 2020 года, заявил генеральный менеджер Türksat Сенк Шен 8 мая, сообщила газета Daily Sabah.
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Политика
МИД России высылает двух шведских дипломатов
МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.
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Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
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В аэропорту Мьянмы разбился самолет
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
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Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17