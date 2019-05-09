Политика

Порошенко оскорбил участников «Бессмертного полка»Красная весна вчера в 23:06

Украина приблизилась к празднованию европейского варианта Дня Победы во Второй мировой войне, создав собственный сценарий, заявил действующий президент Украины Петр Порошенко 8 мая во время акции «Первая минута мира» в Киеве.
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Порошенко заявил, что Украина дистанцировалась от «кремлевского победобесия»

Газета.Ru04:58

Порошенко обвинил Россию в «приватизации» Победы

Вести.Ru02:55

Порошенко заявил об уходе Украины от «кремлевского победобесия»

РБКвчера в 17:49

Порошенко: победа во Второй мировой не повод «водить ряженые полки бессмертных»

Московский Комсомолецвчера в 20:18

Порошенко рассказал о «победобесии» Москвы и «ряженых бессмертных полках»

Lenta.ruвчера в 19:10

Порошенко сделал скандальное заявление о России

Deita.ru04:33

Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной

SM Newsвчера в 16:18
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Политика

Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве

Обновлено в 04:24
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Транспорт

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Японии произошло извержение вулкана Асо

В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Политика

Противники «Бессмертного полка» в Киеве вышли с фото героев «Мстителей»

Противники шествия "Бессмертного полка" устроили в Киеве свою альтернативную акцию, в рамках которой они вышли на улицы города с табличками с изображением героев комиксов Marvel.
Обновлено в 06:10
Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды

Обновлено в 04:18
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Обновлено в 05:10
Политика

Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД

Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Культура

Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»

"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Авто

Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3

Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор

Обновлено в 02:10
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 03:53
Политика

Лукашенко рассказал, почему не приехал в Москву на День Победы

Никакой конспирологии и политики в отсутствии главы Белоруссии на параде в Москве нет, сообщил Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»

Обновлено в 04:53
Космос

Первый национальный турецкий спутник будет запущен в следующем году

Спутник связи нового поколения Türksat 5A, принадлежащий Турции, будет запущен во втором квартале 2020 года, заявил генеральный менеджер Türksat Сенк Шен 8 мая, сообщила газета Daily Sabah.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

МИД России высылает двух шведских дипломатов

МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В аэропорту Мьянмы разбился самолет

Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
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