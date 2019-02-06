с чего всё началось

Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией. Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа.

Украинские власти должны винить в своих экономических проблемах сами себя, а не Россию, считает спикер МИДа Мария Захарова. Она прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что Россия "в один миг" закрыла свои рынки для украинской продукции.

«Осатанел»: Захарова ответила на слова Порошенко о бедности Украины

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