Политика
Порошенко опять не явился на допрос в Генпрокуратуру УкраиныREGNUM 03:56
Сегодня, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане в 2014 году.
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Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Новый смартфон Google Pixel 3a появился в Сети до премьеры
Обновлено в 03:49
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Авто
Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России
Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Политика
Великобритания примет участие в выборах в Европарламент
Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут на территории Соединенного Королевства 23 мая.
Обновлено в 11:02
Космос
Российских космонавтов начнут готовить к высадке на Луну и Марс
Уже в 2019 году начнется подготовка российских космонавтов к высадке на Луну и на Марс.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая
Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Туристов в Японии призвали не есть на ходу
Аналогичная проблема существует и в древнем японском городе Камакура, где на главной торговой улице Комати-дори, которую ежедневно посещают по 50-60 тыс. человек, прогуливаются туристы с едой и напитками в руках.
Обновлено в 11:15
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram
Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Гаджеты
AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля
Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
Английская Премьер-лига назвала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата по итогам сезона 2018/19.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Ростовской области водитель маршрутки изнасиловал пассажирку
В Аксае сотрудники полиции задержали водителя маршрутки, подозреваемого в изнасиловании 23-летней девушки.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин устроил романтическое свидание Цымблюк-Романовской
Шаляпин любит посещать театр вместе с Виталиной, но на днях он решил устроить избраннице романтическое свидание.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Футбол
СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ
Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм
В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова
Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55