Порошенко опять не явился на допрос в Генпрокуратуру УкраиныREGNUM 03:56

Сегодня, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане в 2014 году.

Порошенко опять не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Происшествия Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.

Политика КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.

Авто Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.

Происшествия В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.

Политика Великобритания примет участие в выборах в Европарламент Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут на территории Соединенного Королевства 23 мая.

Космос Российских космонавтов начнут готовить к высадке на Луну и Марс Уже в 2019 году начнется подготовка российских космонавтов к высадке на Луну и на Марс.

Происшествия Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.

Общество Туристов в Японии призвали не есть на ходу Аналогичная проблема существует и в древнем японском городе Камакура, где на главной торговой улице Комати-дори, которую ежедневно посещают по 50-60 тыс. человек, прогуливаются туристы с едой и напитками в руках.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Происшествия Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.

Шоу-бизнес Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.

Гаджеты AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Футбол Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ Английская Премьер-лига назвала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата по итогам сезона 2018/19.

Происшествия Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Происшествия В Ростовской области водитель маршрутки изнасиловал пассажирку В Аксае сотрудники полиции задержали водителя маршрутки, подозреваемого в изнасиловании 23-летней девушки.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин устроил романтическое свидание Цымблюк-Романовской Шаляпин любит посещать театр вместе с Виталиной, но на днях он решил устроить избраннице романтическое свидание.

Футбол СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.

Шоу-бизнес Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.

Происшествия Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).