Порошенко опять не пришел на допрос в ГенпрокуратуруВести.Ru 04:39

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане. Это уже второй допрос действующего президента, он проходит по делу в качестве свидетеля.

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

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