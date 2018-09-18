Политика
Порошенко не явился на допрос в прокуратуруНакануне.Ru 07:32
Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана". Как сообщало Накануне.RU, его ждали в качестве свидетеля 7 мая в 10.00. Однако ни он сам, ни из его администрации не уведомили заранее о неявке и ее причинах.
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Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Футбол
Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»
Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Опубликованы кадры эвакуации пилота из горящего SSJ-100
На кадрах можно рассмотреть неизвестные ранее моменты эвакуации из горящего самолета, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 12:17
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Экономика
ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий
ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова
Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Авто
Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России
Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Сотни человек каждый день умирают от укусов змей
5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Общество
Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября
Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.
Обновлено в 14:10
Политика
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая
Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Авто
GM рассекретила интерьер нового Chevrolet Tracker
Пресс-служба General Motors опубликовала официальные снимки интерьера нового кроссовера Chevrolet Tracker.
Обновлено в 05:55