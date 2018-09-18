Порошенко не явился на допрос в прокуратуруНакануне.Ru 07:32

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана". Как сообщало Накануне.RU, его ждали в качестве свидетеля 7 мая в 10.00. Однако ни он сам, ни из его администрации не уведомили заранее о неявке и ее причинах.

Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

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