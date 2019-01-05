с чего всё началось

Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины. Перед подписанием документа состоялся молебен с участием украинских политиков. Церемонию транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

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