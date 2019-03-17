Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на МосквуРИА Новости 10:45

с чего всё началось

Да, конечно, ключи от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее, не в Вашингтоне и Брюсселе, а в Москве.

Президент Украины Петр Порошенко оговорился, предъявляя обвинения в адрес России. В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию. Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву.

Политика Байдена обвинили в домогательствах Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.

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Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Экономика В России отказались от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.

Футбол Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон» В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.

Спорт Британских спортсменов уличили в работе с тренером-мошенником Как передает Daily Mail, специалист также был осужден за кражу и растрату. В 2007 году его лишили свободы.

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Политика Глава комиссии на Украине испортила 180 бюллетеней Во Львовской области Украины председатель одной из участковых комиссий по ошибке испортила 180 бюллетеней на выборах президента страны.

Спорт Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже В ответ на действия манифестантов полиция применила слезоточивый газ.

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Политика Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

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Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.