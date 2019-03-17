Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на МосквуРИА Новости 10:45
Президент Украины Петр Порошенко оговорился, предъявляя обвинения в адрес России. В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию. Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву.
Читать в источнике
Оценить34
Да, конечно, ключи от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее, не в Вашингтоне и Брюсселе, а в Москве.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТК Звезда 11:13
с чего всё началось
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.РИА Новости10:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»
Обновлено в 12:12
Политика
Байдена обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.
Обновлено в 00:26
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Экономика
В России отказались от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Футбол
Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»
В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.
Обновлено в 11:46
Спорт
Британских спортсменов уличили в работе с тренером-мошенником
Как передает Daily Mail, специалист также был осужден за кражу и растрату. В 2007 году его лишили свободы.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 11:16
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Третьяковке сработала сигнализация
Обновлено в 12:25
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика
Глава комиссии на Украине испортила 180 бюллетеней
Во Львовской области Украины председатель одной из участковых комиссий по ошибке испортила 180 бюллетеней на выборах президента страны.
Обновлено в 10:45
Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
В ответ на действия манифестантов полиция применила слезоточивый газ.
Обновлено в 13:11
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночам
Обновлено в 12:37
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Здоровье
Дополнительная вакцинация от кори начнется в Сыктывкаре
На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Сыктывкара было принято решение провести в столице республики дополнительные вакцинации против кори.
Обновлено в 12:27
Музыка
The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера
Обновлено в 11:47
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Настройки не были идеальными»
Обновлено в 12:56
Политика
В Словакии стартовал второй тур президентских выборов
В Словакии дан старт голосованию во втором туре выборов президента страны.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»
«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Спорт
Фигуристка Туктамышева выложила фото в откровенном наряде
Секс-символ фигурного катания Елизавета Туктамышева показала поклонникам новое весьма откровенное платье, в котором она будет выступать в Японии.
Обновлено в 10:47
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26