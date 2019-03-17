Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на МосквуРИА Новости 10:45

Президент Украины Петр Порошенко оговорился, предъявляя обвинения в адрес России. В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию. Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву.
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Петр Порошенко
Да, конечно, ключи от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее, не в Вашингтоне и Брюсселе, а в Москве.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТК Звезда 11:13
с чего всё началось
В эфире
 телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
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