Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на МосквуРИА Новости 10:45

с чего всё началось

Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе. Он находится в Москве.

Президент Украины Петр Порошенко оговорился, предъявляя обвинения в адрес России. В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию. Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву.

Политика Венгрия и Азербайджан договариваются о поставке газа в обход Украины Транспортировка азербайджанского газа в обход Украины начнется с 2021 года, — соглашение о создании энергетической рабочей группы подписали Венгрия и Азербайджан, 30 марта сообщается на официальном сайте правительства Венгрии.

Авто Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Шоу-бизнес Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз «Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.

Единоборства Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил Прайс уверенно перерабатывал соперника на протяжении почти пяти раундов, хотя и сам изредка пропускал тяжёлые удары.

Футбол Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Третьяковке сработала сигнализация В Третьяковской галерее на Крымском валу сработала сигнализация.

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Армия и оружие Военные в Казахстане простились с погибшими в авиакатастрофе В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав вооружённых сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолёта, — говорится в заявлении ведомства.

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Происшествия Названа причина пожара в московском спорткомплексе «Олимпийский» Пожар в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве начался из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.