Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на МосквуРИА Новости 10:45
Президент Украины Петр Порошенко оговорился, предъявляя обвинения в адрес России. В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию. Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву.
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Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе. Он находится в Москве.
— Петр Порошенко, президент УкраиныURA.Ru 13:15
с чего всё началось
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.РИА Новости10:45
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