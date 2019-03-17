Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на МосквуРИА Новости 10:45

с чего всё началось

Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе. Он находится в Москве.

Президент Украины Петр Порошенко оговорился, предъявляя обвинения в адрес России. В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию. Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву.

Происшествия В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.

Армия и оружие Россия призвала США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана» Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".

Музыка В сети появился новый клип Rammstein на песню «Deutschland» В четверг, 28 марта, в сети появился первый за 7 лет клип Rammstein на песню "Deutschland".

Политика Спецназ СБУ вышел на улицы Украины Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

Авто Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.

Политика Конференция «Открытой России» приняла решение о ликвидации движения Как сообщила "ИФ" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич, решение принято, чтобы защитить активистов от незаконного преследования.

Экономика В России могут изменить правила зачисления зарплат Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.

Происшествия В Нальчике локализовали пожар на кондитерской фабрике Крупный пожар на кондитерской фабрике в Нальчике удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол Геркус: проблем с бюджетом у «Локомотива» перед моим уходом не было Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию, согласно которой он покинул клуб из-за финансовых проблем.

Происшествия В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.

Армия и оружие ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.

Армия и оружие Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12 Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.

Футбол Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «РБ Лейпциг» забил пять мячей «Герте» Хет-трик Юссуфа Поульсена и голы Эмиля Форсберга и Амаду Хайдара принесли победу со счетом 5:0 и позволили закрепиться на третьем месте с запасом в пять очков от ближайшего конкурента.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.

Армия и оружие «Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.

Автоспорт Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.

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Гаджеты Компания Xiaomi готовит анонс 20 новых продуктов Компания включила в свои планы производство 20 новых продуктов, в скором времени состоится анонсирование изделий.

Музыка Стиви Никс второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла Напомним, впервые свое место в Зале славы рок-н-ролла Стиви Никс получила в 1998 году, когда она являлась участницей группы Fleetwood Mac.