Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на МосквуРИА Новости 10:45

с чего всё началось

Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе. Он находится в Москве.

Президент Украины Петр Порошенко оговорился, предъявляя обвинения в адрес России. В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию. Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву.

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Авто Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.

Технологии Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

Происшествия Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.

Экономика «Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.

Футбол ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом» Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.

Музыка СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.

Политика На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Футбол Хет-трик Поульсена помог «Лейпцигу» разгромить «Герту» Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 5:0. Хет-трик оформил Юссуф Поульсен (27, 56 и 62-я минута), по голу забили Эмиль Форсберг (17) и Амаду Хайдара (64).

Футбол Лучше Кононова первые семь туров в «Спартаке» провел только один тренер В первых семи матчах чемпионата под руководством Олега Кононова "Спартак" одержал пять побед и дважды сыграл вничью.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.

Армия и оружие Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана» Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".

Игры Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.