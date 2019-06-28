Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в ЕвропеИзвестия вчера в 22:50

с чего всё началось

Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе

Транспорт Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».

Общество Астрологи назвали самые меркантильные знаки Зодиака Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых чаще всего являются корыстными людьми.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Политика Путин считает, что либеральная идея изжила себя Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Политика Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Политика Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.

Культура Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.

Авто Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).

Происшествия СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.

Экономика Грузия потеряет $300 млн без российских туристов По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Шоу-бизнес Азиза бросила жениха перед свадьбой Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.

Политика Сенат США опубликует свой отчёт по «российскому вмешательству» Глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр сообщил, что отчёт Сената из пяти частей о «вмешательстве России» в выборы 2016 года будет выпущен поэтапно, начиная с июля.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Футбол Цорн: «Спартак» не смог договориться по условиям с Кудряшовым Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что красно-белые были готовы подписать бывшего защитника «Истанбул Башакшехир» Фёдора Кудряшова.

Общество Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.

Политика Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20 Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20 в Осаке.

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Недвижимость Коллекторы рассказали о «золотом правиле» для ипотечных заемщиков "Средний срок просроченной ипотечной задолженности варьируется в пределах 3-4 лет, так как кредиторы не заинтересованы в получении залога и лишь при длительных сроках просрочки начинают все необходимые для изъятия объекта ипотеки достаточно долгие процедуры", — пояснил вице-президент НАПКА.