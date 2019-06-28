Политика
Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в ЕвропеИзвестия вчера в 22:50
Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
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с чего всё началось
«Надеюсь, что наша делегация проведёт консультации с президентом и МИД, чтобы на следующей сессии принять скоординированную с нашими партнёрами позицию», — заявил Порошенко.RT на русскомвчера в 23:42
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Транспорт
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Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых чаще всего являются корыстными людьми.
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Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 22:12
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Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
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В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
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Обновлено вчера в 09:18
Экономика
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По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
Обновлено вчера в 09:12
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Обновлено вчера в 21:25
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
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Обновлено вчера в 04:11
Футбол
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что красно-белые были готовы подписать бывшего защитника «Истанбул Башакшехир» Фёдора Кудряшова.
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Общество
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Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
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Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 09:50
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Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу
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Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено вчера в 20:17