Порошенко оценил начатые в отношении него расследованияRT на русском 11:25

21 мая Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко, а 13 мая Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению Порошенко на судей по делу «ПриватБанка».

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