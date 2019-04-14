Политика
Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцевRT на русском 04:04
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз. Об этом он написал в своём Facebook.
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Хоккей
Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ
Обновлено в 11:21
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Кино
Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Авто
Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 08:01
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» отправил Самсонова в АХЛ
«Вашингтон» отправил вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Депутата Виталия Милонова избили в Санкт-Петербурге
Инцидент произошел вечером в субботу, 13 апреля В Санкт-Петербурге избили депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова.
Обновлено в 04:27
Политика
Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» расстреляли четверых ВСУшников в Донбассе
Четверо военнослужащих ВСУ погибли в результате вооруженного столкновения с боевиками националистической группировки «Правый сектор» в Авдеевке.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Обновлено в 11:20
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Мантурове нашли тело пропавшего неделю назад ребенка
Сегодня в реке Унжа в городе Мантурово нашли тело 7-летнего Кирилла Селезнева, узнал KOSTROMA.TODAY.
Обновлено в 11:40
Политика
ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти
Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.
Обновлено в 11:21
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись
Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 08:51
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря
В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено 12 апреля в 12:58
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»
Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом".
Обновлено в 10:55
Культура
Вячеслав Невинный поставил комедию с французским шиком
Среди уже выпущенных спектаклей был и Антон Чехов (поистине мхатовский символ), и Александр Островский (не раз интерпретируемый режиссерами всея Руси), и Эмиль Брагинский (советский классик, известный стране по культовым фильмам «Гараж», «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!»).
Обновлено в 10:59
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве
В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.
Обновлено в 11:09