Сегодня 15 декабря. Этот день войдет в историю как священный день, день создания Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины, день окончательного обретения независимости от РФ.

На Украине учредили независимую поместную православную церковь. Об этом объявил президент Петр Порошенко. Предстоятелем новой структуры стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, его выбрали по итогам специально созванного «объединительного собора» в Киеве.

Политика Политика Кожемяко лидирует на повторных выборах главы Приморья

Политика Политика Зурабишвили вступила в должность президента Грузии Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность, трансляцию инаугурации ведут грузинские телекомпании в прямом эфире.

Политика Политика УПЦ назвала новую неканоническую церковь Украины раскольнической

Армия и оружие Армия и оружие В Турции заявили о намерении Трампа вывести войска из Сирии Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции в Дохе.

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Политика Политика «Би-би-си» пытается доказать «вмешательство РФ» в протесты во Франции Редакция Русской службы "Би-би-си" требует найти доказательства причастности России к протестам "желтых жилетов" во Франции.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о переброске танков и авиации ВСУ к линии разграничения

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140 Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.

Политика Политика СМИ узнали о тайном совещании у Лукашенко по независимости СМИ узнали о секретном совещании у президента Белоруссии по вопросу независимости страны.

Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Политика Политика Володин рассказал, когда формат ПАСЕ будет востребован В сложившихся отношениях с ПАСЕ спикер Госдумы Вячеслав Володин винит Ассамблею, но считает возможным возвращение в организацию при выполнении определенных условий.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Политика Политика США отказались от обязательств по Парижскому соглашению «Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.