Политика
Порошенко объявил о создании новой Украинской автокефальной церкви
Порошенко объявил о создании новой Украинской автокефальной церквиИнтересантвчера в 11:36
По окончании проходившего сегодня под эгидой Константинопольского патриархата собора в Киеве президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем избран Епифаний Думенко, объявленный «митрополитом Киевским и всея Украины».
Интересантвчера в 11:36
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Сегодня 15 декабря. Этот день войдет в историю как священный день, день создания Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины, день окончательного обретения независимости от РФ.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКрасная весна вчера в 10:46
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Порошенко объявил о создании автокефальной Украинской православной церкви
Телеканал 360°вчера в 10:27
Главой «единой поместной церкви» избран Епифаний Думенко из «Киевского патриархата» (дополненная версия)
Интерфакс Религиявчера в 11:42
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