Сегодня 15 декабря. Этот день войдет в историю как священный день, день создания Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины, день окончательного обретения независимости от РФ.

Президент Украины Петр Порошенко по окончании "Объединительного собора" в Киеве объявил о создании украинской автокефальной церкви, передает РИА "Новости". "Этот день войдет или же вошел в историю Украины как день создания автокефальной поместной украинской церкви", — сказал Порошенко.

Порошенко объявил о создании на Украине автокефальной церкви

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