Политика

Порошенко объявил о ребрендинге партииNews.ru 22 мая в 12:35

Моя команда готова к выборам, будет принимать участие в выборах и победит в выборах. В ближайшее время мы будем собирать съезд партии, где будет очень серьёзный ребрендинг, — подчеркнул он.
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Журналисты выяснили, когда депутаты Блока Порошенко обсудят выборы в парламент

Украина.ру22 мая в 12:14

Порошенко подтвердил участие своей партии в выборах в Раду

RT на русском22 мая в 14:29

Порошенко объявил о ребрендинге партии

News.ru22 мая в 12:35

Партия Петра Порошенко сделает ребрендинг, чтобы попасть в Раду

Красная весна22 мая в 16:14

Порошенко анонсировал «серьезный ребрендинг» своей партии

Московский Комсомолец22 мая в 12:03

Порошенко анонсировал ребрендинг своей партии и подтвердил участие в выборах в Раду

ТАСС22 мая в 11:42
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Политика

Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России

Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:49
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика

В Кремле назвали основные условия встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и избранный президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках "нормандского формата".
Обновлено в 09:32
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки

Служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе к автобусам.
Обновлено в 14:36
Политика

«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»

Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Чайка» получила право выступать в ФНЛ

За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein

Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета

Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 02:53
Авто

Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился

Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Общество

Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»

В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
Обновлено в 14:40
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика

«М.Видео» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год

"Чистую прибыль общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - сообщается в решении совета директоров.
Обновлено в 04:21
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

Обновлено 22 мая в 20:29
Армия и оружие

Индия объяснила выбор российского вооружения вместо американского

Обновлено в 08:37
Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
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Пётр Алексеевич Порошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель, действующий президент Украины с 7 июня 2014 года. Заслуженный экономист Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, а также украинской премии имени Филиппа Орлика.
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