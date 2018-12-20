Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Известия
14:15

Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Известия14:15

Подробнее о событии

Порошенко массово отправляет украинских десантников поближе к морю

РЕН ТВ14:25

Украина перебрасывает войска к берегам Чёрного моря

News.ru14:23

Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям

Известия14:15

Киев направил войска к побережью Черного и Азовского морей

Вечерняя Москва13:47

Порошенко объявил о переброске десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей

Газета.Ru13:43

Украина начала переброску войск к Азовскому морю

Московский Комсомолец13:40

Украина перебросила к Азовскому морю десантно-штурмовые войска

Взгляд.ру13:06
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Армия и оружие

Трамп прокомментировал вывод войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о выводе американских войск из Сирии, отметив, что оно не было «неожиданным».
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160

Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Крейсер «Петр Великий» поразил учебную цель в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" успешно провел учения в Баренцевом море и возвращается на свою главную базу в Североморск.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии

По данным интернет-издания «Калашников медиа», завод «Калашников» начал серийные поставки автомата АК-12 по госзаказу Минобороны РФ.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400

Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

Путин: в мире недооценивают опасность ядерной войны

По словам Путина, в настоящее время сохраняется опасность подобного развития событий – ядерной войны.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Китай провел первые испытания новой баллистической ракеты

В Китае провели первые испытания баллистической ракеты подлодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3).
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Обновленный беспилотник «Альтиус» испытают в 2019 году

Обновленный российский ударный беспилотник «Альтиус», способный находиться в воздухе в течение длительного времени, совершит свой первый полет в мае-июне 2019 года.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном

В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

КНДР потребовала от США вывода войск из Южной Кореи

В Соединенных Штатах существует "иллюзия", что КНДР будет уничтожать ядерное оружие в одностороннем порядке, а добиться этого им поможет политика давления и угроз, введенные против страны санкции, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Российские танкисты учатся воевать в таджикских горах

Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду

Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Во время учений в Японии десантники США уронили парашют

Во время учений в японской префектуре Яманаси десантники Соединенных Штатов уронили парашют, который упал с транспортного самолета на промышленную зону, передает NHK.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию на ливано-израильской границе

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с ливанским послом в Москве Шауки Бу Нассаром обстановку в районе «голубой линии» ООН, которая разделяет Ливан и Израиль.
Обновлено в 12:41
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