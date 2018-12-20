Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морямИзвестия14:15
Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Известия14:15
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал вывод войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о выводе американских войск из Сирии, отметив, что оно не было «неожиданным».
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160
Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Крейсер «Петр Великий» поразил учебную цель в Баренцевом море
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" успешно провел учения в Баренцевом море и возвращается на свою главную базу в Североморск.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии
По данным интернет-издания «Калашников медиа», завод «Калашников» начал серийные поставки автомата АК-12 по госзаказу Минобороны РФ.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Путин: в мире недооценивают опасность ядерной войны
По словам Путина, в настоящее время сохраняется опасность подобного развития событий – ядерной войны.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Китай провел первые испытания новой баллистической ракеты
В Китае провели первые испытания баллистической ракеты подлодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3).
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Обновленный беспилотник «Альтиус» испытают в 2019 году
Обновленный российский ударный беспилотник «Альтиус», способный находиться в воздухе в течение длительного времени, совершит свой первый полет в мае-июне 2019 года.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
КНДР потребовала от США вывода войск из Южной Кореи
В Соединенных Штатах существует "иллюзия", что КНДР будет уничтожать ядерное оружие в одностороннем порядке, а добиться этого им поможет политика давления и угроз, введенные против страны санкции, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Российские танкисты учатся воевать в таджикских горах
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду
Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Во время учений в Японии десантники США уронили парашют
Во время учений в японской префектуре Яманаси десантники Соединенных Штатов уронили парашют, который упал с транспортного самолета на промышленную зону, передает NHK.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию на ливано-израильской границе
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с ливанским послом в Москве Шауки Бу Нассаром обстановку в районе «голубой линии» ООН, которая разделяет Ливан и Израиль.
Обновлено в 12:41