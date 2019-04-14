Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцевRT на русском 04:04

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз. Об этом он написал в своём Facebook.

Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

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