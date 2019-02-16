Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелятьГазета.Ru 12:40

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА "Новости".

Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять

Политика Лавров резко ответил на вопрос журналистов Washington Post о Сирии Во время Мюнхенской конференция по вопросам политики и безопасности глава МИД России Сергей Лавров осадил журналистов The Washington Post, задавших вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде.

Армия и оружие В России модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

Происшествия Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви Глава крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

Транспорт В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.

Шоу-бизнес Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.

Единоборства Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".

Спорт Гараничев не вышел на гонку преследования в Солт-Лейк-Сити Российский биатлонист Евгений Гараничев не вышел на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Хоккей Малкин не спас «Питтсбург» от поражения «Калгари» "Питтсбург Пингвинз" не сумел одержать победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Происшествия Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.

Политика Конфликт между азербайджанцами и чеченцами исчерпан По данным СМИ, на расширенной встрече влиятельных представителей азербайджанской и чеченской общин, где случай был признан не соответствующим реальному уровню братства и дружбы между азербайджанцами и чеченцами, конфликт был исчерпан, а напряженность сведена на нет.

Армия и оружие В состав ВМС США вошел корабль-невидимка Корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), оснащённый технологией снижения заметности (стелс), официально вошёл в состав военно-морских сил США в субботу.

Происшествия В центре Твери три человека пострадали при обрушении навеса Деревянный навес, идущий вдоль здания, обрушился в центре Твери, пострадали три человека, сообщил Следственный Комитет в своем канале в WhatsApp.

Спорт Четвёрка Андрианова взяла бронзу на этапе КМ по бобслею в Лейк-Плэсиде Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов заняли третье место в соревнованиях четырёхместных экипажей на седьмом этапе Кубка мира в Лей-Плэсиде (США).

Общество МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и сильном ветре в ближайшие часы и до 11:00 воскресенья, 17 февраля.

Шоу-бизнес Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.

Происшествия Водитель перевернувшегося на «Скандинавии» грузовика погиб Водитель большегруза, который перевернулся около 9 часов вечера на «Скандинавия» в районе н.п. Нахимовское Выборгского района Ленобласти, скончался от полученных травм.

Политика Украинские журналисты пытались спровоцировать мужа Скабеевой Журналисты украинского телеканала "Прямой" Петр Залмаев и Тарас Березовец пытались спровоцировать российского телеведущего и мужа Ольги Скабеевой Евгения Попова вопросами о защите ее чести.