Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелятьГазета.Ru 12:40

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА "Новости".

Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять

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