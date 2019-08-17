Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрдRT на русском 15:32
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд. Такое заявление сделал американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. По его словам, ему лично известны факты вывода $700—800 млн, а в США против экс-президента заведено несколько уголовных дел.
Читать в источнике
Оценить171
с чего всё началось
Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".Российский Диалогвчера в 13:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено в 21:34
Футбол
Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере
Катарский «Аль-Садд», который возглавляет легенда «Барселоны» Хави, в матче за Кубок шейха Яссима обыграл «Аль-Духайль» — 1:0. Для испанского специалиста это первый трофей в карьере, для клуба — 70-й в истории.
Обновлено в 20:20
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»
Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено в 18:23
Футбол
Семак: ничего не знаю о второй карточке Ракицкому
Ракицкий получил желтую карточку на четвертой добавленной ко второму тайму минуте, тогда как на официальном сайте РПЛ у украинца в активе один "горчичник".
Обновлено в 21:46
Здоровье
Препараты для лечения ВИЧ поступили в Тульскую область
Накануне в Тульский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями привезли медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Всех пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Тулой госпитализировали
ДТП произошло в Тёпло-Огарёвском районе. Там легковушка выехала на встречную и врезалась в микроавтобус.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
Обновлено в 22:08
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя
Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено в 21:41
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей
МРОТ индексируют один раз в год - до величины прожиточного минимума II квартала прошлого года.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол
Гвардиола рассказал о перепалке с Агуэро
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
Обновлено в 17:17
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Наука
Получена новая модификация углерода
Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Порошенко назвал себя в декларации президентом Украины
В декларации, которую Порошенко подал 7 августа, указано, что место работы бывшего украинского лидера — "администрация президента Украины", а занимаемая должность — "президент Украины".
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Космос
Китай запустил на орбиту три спутника «нового поколения»
Китай запустил на орбиту три спутника после запуска своей новой микро-пусковой установки Jielong-1.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя
Обновлено вчера в 11:42
Политика
В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций
С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:05
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Космос
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено в 22:21
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено в 03:08
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено в 15:37