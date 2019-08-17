с чего всё началось

Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за пять лет пребывания на посту вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов. Об этом бизнесмен заявил в интервью изданию "Страна.ua".

Космос США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М» Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

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Армия и оружие В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля «77 палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалёку от границ Газы», — заявили в Минздраве.

Футбол Семак рассказал о состоянии Малкома и Дриусси перед матчем с «Ахматом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных Себастьяна Дриусси и Малкома в преддверии матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

Политика Порошенко назвал главные страхи России Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.

Футбол Семак оскорбил судей после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оскорбил бригаду судей после окончания матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

Политика У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.

Происшествия Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.

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Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Космос На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Общество Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

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Общество В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.

Кино Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока» Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.

Футбол «Интер» интересуется Алексисом Санчесом «Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу.