Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрдRT на русском 15:32

За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд. Такое заявление сделал американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. По его словам, ему лично известны факты вывода $700—800 млн, а в США против экс-президента заведено несколько уголовных дел.
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с чего всё началось
Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране
", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".
Российский Диалогвчера в 13:59

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Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

РИА Новости18:54

Порошенко обвинили в выводе с Украины $8 млрд

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Американский миллиардер с Украины заявил о выводе Порошенко $8 млрд

РБК06:04

Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд

RT на русском15:32
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