Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрдRT на русском 15:32
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд. Такое заявление сделал американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. По его словам, ему лично известны факты вывода $700—800 млн, а в США против экс-президента заведено несколько уголовных дел.
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с чего всё началось
Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".Российский Диалогвчера в 13:59
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Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
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Обновлено вчера в 20:05
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Сбербанк планирует ввести в магазинах систему оплаты товаров с помощью биометрического образца.
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«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.
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