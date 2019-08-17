с чего всё началось

За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд. Такое заявление сделал американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. По его словам, ему лично известны факты вывода $700—800 млн, а в США против экс-президента заведено несколько уголовных дел.

Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд

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Футбол Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере Катарский «Аль-Садд», который возглавляет легенда «Барселоны» Хави, в матче за Кубок шейха Яссима обыграл «Аль-Духайль» — 1:0. Для испанского специалиста это первый трофей в карьере, для клуба — 70-й в истории.