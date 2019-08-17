Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларовРоссийская газета 07:44
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".Российский Диалогвчера в 13:59
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Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд
Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
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Происшествия
В Брюсселе начали проверку больницы на взрывчатку из-за звонка
В брюссельской клинике Святого Иоанна идет проверка помещений на предмет возможного нахождения там взрывчатого вещества, сообщили в субботу вечером бельгийские СМИ со ссылкой на столичную полицию.
Обновлено в 16:43
Происшествия
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.
Обновлено в 18:30
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
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Происшествия
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах
Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52
Политика
В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.
Обновлено в 08:41
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Культура
В Петергофе пройдет осенний праздник фонтанов
Обновлено в 10:36
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми
Обновлено в 15:55
Кино
Московский режиссер получил приз кинофестиваля в Локарно
Как уточнил создатель фильма, московский режиссер Антон Сазонов, картина была представлена в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).
Обновлено в 17:20
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Гаджеты
На YouTube выяснили, чем отличается новая Nintendo Switch от старой
Компания Nintendo утверждает, что единственное различие между новой и старой версиями консоли Switch — увеличенное время автономной работы.
Обновлено в 13:01
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
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На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено в 16:54
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
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Обновлено в 13:00
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Экономика
Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Транспорт
В Приморском крае 17 участков дорог подтопило из-за тайфуна «Кроса»
В Приморском крае 17 участков дорог подтопило в результате тайфуна «Кроса».
Обновлено в 14:05
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ
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Технологии
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Обновлено в 18:06
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07