с чего всё началось

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

Баскетбол Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.

Происшествия В Брюсселе начали проверку больницы на взрывчатку из-за звонка В брюссельской клинике Святого Иоанна идет проверка помещений на предмет возможного нахождения там взрывчатого вещества, сообщили в субботу вечером бельгийские СМИ со ссылкой на столичную полицию.

Происшествия На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.

Происшествия Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу.

Политика В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Экономика Как США вели торговую войну с Японией Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

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Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

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