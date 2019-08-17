Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларовРоссийская газета 07:44
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".Российский Диалогвчера в 13:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолет
Обновлено в 03:51
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов
Обновлено в 02:45
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено в 06:15
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальца
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица.
Обновлено вчера в 03:31
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей Сети оказались взломаны
Google разработала специальное расширение под названием Password Checkup, которое создано для того, чтобы компания могла совершать сбор анонимных данных пользователей в виде паролей и хешированных логинов.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Малиновое варенье блокирует развитие раковых клеток
Обновлено в 01:25
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители
Обновлено в 05:35
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили российских моряков
В районе порта Дуала у берегов Камеруна пираты напали на судно "МарМалайта", которое шло под флагом Антигуа и Барбуды.
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Якушев предложил отложить зонирование территорий до 2021 года
Работу по зонированию территорий необходимо отложить до 2021 года, заявил на пресс-конференции в Тюмени глава министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01