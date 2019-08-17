Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларовРоссийская газета 07:44

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране
", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".
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