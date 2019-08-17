с чего всё началось

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

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