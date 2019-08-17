с чего всё началось

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

Общество Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Происшествия Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.

Политика Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Космос Компания Virgin Galactic показала новый космопорт Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.

Происшествия На мосту через Оку произошло еще одно массовое ДТП Из-за ДТП снова образовалась пробка. Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту через Оку произошло ДТП с участием пяти машин.

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Происшествия На Савушкина BMW врезался в четыре авто и загорелся 525-й «бумер» на съезде с Савушкина в сторону Яхтенной улицы «последовательно» протаранил сворачивавшие налево Volvo, Ford, Audi и BMW X5, а затем воспламенился.

Армия и оружие Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.

Политика У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.

Гаджеты Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.

Общество В Парке 300-летия Петербурга проходит шоу «Заплыв» Участники "Заплыва" самостоятельно продумали и сконструировали плавательное средства В акватории Финского залива у Парка 300-летия в 14.00 стартовал заплыв самодельных плавательных конструкций, сообщает "Город +".