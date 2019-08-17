Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларовРоссийская газета 07:44
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".Российский Диалогвчера в 13:59
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Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Политика
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
Обновлено в 13:15
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика
В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров
Обновлено вчера в 11:48
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Происшествия
На мосту через Оку произошло еще одно массовое ДТП
Из-за ДТП снова образовалась пробка. Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту через Оку произошло ДТП с участием пяти машин.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
Обновлено в 04:24
Происшествия
Появилось видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Обновлено в 10:20
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Футбол
Сердар Азмун: «Потасовка случилась потому, что „Ахмат“ тянул время»
Игроки «Ахмата» были вынуждены тянуть время, а для нас это было неприятно, поэтому и случилась потасовочка.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в АрМИ
Обновлено в 15:17
Происшествия
На Савушкина BMW врезался в четыре авто и загорелся
525-й «бумер» на съезде с Савушкина в сторону Яхтенной улицы «последовательно» протаранил сворачивавшие налево Volvo, Ford, Audi и BMW X5, а затем воспламенился.
Обновлено в 13:50
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Обновлено в 09:05
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Гаджеты
Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS
Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Общество
В Парке 300-летия Петербурга проходит шоу «Заплыв»
Участники "Заплыва" самостоятельно продумали и сконструировали плавательное средства В акватории Финского залива у Парка 300-летия в 14.00 стартовал заплыв самодельных плавательных конструкций, сообщает "Город +".
Обновлено в 06:40
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Одессе в результате пожара в отеле погибли восемь человек
В Одессе при пожаре в спогибли восемь человек, еще десять получили травмы.
Обновлено в 08:33