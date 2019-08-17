с чего всё началось

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших.

Общество В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.

Футбол «Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России.

Хоккей «Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» Контрольный матч между двумя командами из Татарстана завершился победой «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в овертайме.

Космос Ученые сняли на видео момент столкновения кометы с Солнцем Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.

Футбол «Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту», Модрич получил красную карточку "Реал" в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Сельту" со счетом 3:1. Голы забили Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.

Футбол «Бавария» согласовала переход Коутиньо Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Yahoo Esportes Brasil.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Происшествия Изрезанный труп найден на заброшенной остановке в Ленобласти Труп с многочисленными ножевыми ранениями был найден на заброшенной остановке в Ленобласти.

Музыка Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.

Шоу-бизнес Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.

Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.

Экономика В России самозанятым могут разрешить работать таксистами Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.

Политика Треть британцев поддержала Brexit без сделки «Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.

Шоу-бизнес Максим Виторган остался без средств По словам Виторгана, в кошельке лежала довольно крупная сумма денег, а также куча карточек.

Футбол Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова» Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске.

Происшествия Два жителя Ульяновска умерли от отравления подсолнечным маслом Пострадавшие считают, что в подсолнечное масло кустарного производства мог попасть крысиный яд.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.