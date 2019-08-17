Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларовРоссийская газета 07:44
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить145
с чего всё началось
Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".Российский Диалогвчера в 13:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло
В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших.
Обновлено в 12:02
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные
Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.
Обновлено вчера в 11:49
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:57
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик»
Контрольный матч между двумя командами из Татарстана завершился победой «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в овертайме.
Обновлено в 10:28
Космос
Ученые сняли на видео момент столкновения кометы с Солнцем
Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту», Модрич получил красную карточку
"Реал" в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Сельту" со счетом 3:1. Голы забили Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Бавария» согласовала переход Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Yahoo Esportes Brasil.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Изрезанный труп найден на заброшенной остановке в Ленобласти
Труп с многочисленными ножевыми ранениями был найден на заброшенной остановке в Ленобласти.
Обновлено в 10:01
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено в 11:15
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Экономика
В России самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено в 02:25
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Политика
Треть британцев поддержала Brexit без сделки
«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»
Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Максим Виторган остался без средств
По словам Виторгана, в кошельке лежала довольно крупная сумма денег, а также куча карточек.
Обновлено в 13:45
Футбол
Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова»
Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Два жителя Ульяновска умерли от отравления подсолнечным маслом
Пострадавшие считают, что в подсолнечное масло кустарного производства мог попасть крысиный яд.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Космос
В музее-заповеднике П.И. Чайковского установили космический аппарат
В число экспонатов выставки войдут «Звёздный атлас для небесных наблюдений» Петра Ильича Чайковского, радиограммофон конструктора первых советских космических кораблей Сергея Павловича Королёва и принадлежавшая ему пластинка с записью Первого концерта П.И. Чайковского.
Обновлено вчера в 08:42