с чего всё началось

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

Происшествия Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Происшествия В ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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