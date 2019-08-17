Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларовРоссийская газета 07:44
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить137
с чего всё началось
Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин сообщил в интервью "Стране", что в Соединенных Штатах возбуждено несколько уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает "Российский Диалог".Российский Диалогвчера в 13:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский
Обновлено 15 августа в 00:19
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек
В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 12:20
Футбол
Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»
Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:51
Энергетика
Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках
Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям.
Обновлено вчера в 03:11
Единоборства
Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Здоровье
Зеленый чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Зарубежные ученые пришли к выводу, что зеленый чай способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 06:35
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Авто
ТОП-3 автомобилей мексиканского производства
Обновлено в 12:21
Здоровье
Половина российской школьной формы оказалась опасна для здоровья
В преддверии нового учебного года специалисты по мониторингу качества выяснили, что половина продающейся в магазинах школьной формы опасна для здоровья.
Обновлено в 10:43
Политика
Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве
Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 06:08
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Общество
Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено в 03:11
Футбол
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт
Новую вылетную магистраль могут построить на юге Москвы до 2022 года
Власти Москвы рассматривают возможность строительство до 2022 года новой радиальной трассы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II боится, что ее дочь может сделать татуировку
Зара Тиндолл — старшая внучка королевы Елизаветы II, стало известно, испытывает типичные материнские страхи.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Клиент убил официанта за долгое приготовление сэндвича
Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за того, что ему слишком долго пришлось ждать свой заказ.
Обновлено в 07:23
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Авто
В Госдуме предложили запретить ездить на старых автомобилях
В Госдуме предложили официально запретить использование машин, достигших предельного срока эксплуатации, но сколько это в километрах или годах использования, пока не уточняется.
Обновлено 14 августа в 23:33
Происшествия
В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW
Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.
Обновлено в 11:45
Авто
Блогеры показали опасность смешивания дешевых и дорогих шин
Для начала, смешивание шин любой марки часто приводит к заметному изменению сцепления автомобиля просто потому, что они разные.
Обновлено вчера в 03:07
Волейбол
Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато
Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного А321
Обновлено в 04:58