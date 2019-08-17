с чего всё началось

Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов (532 миллиарда рублей). Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин в интервью «Страна.ua».

Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов

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