с чего всё началось

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Происшествия МАК расшифровал «чёрные ящики» севшего в кукурузном поле А321 А321, летевший в Симферополь, утром 15 августа сел на поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту находилось 233 человека.

Футбол Марсьяль: «Рад, что снова ношу номер 9» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль признался, что рад, что ему снова вернулся номер 9. Напомним, что до этого девятый номер был у Ромелу Лукаку, который недавно перешел в "Интер".

Происшествия Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.

Футбол Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком» Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Общество Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Экономика Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5% В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.

Футбол Арсенал — Бернли 2:1 В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».

Футбол «Брешия» предложила контракт экс-игроку «Зенита» Как сообщает Football-Italia, итальянский клуб предложил футболисту двухлетний контракт с заработной платой в размере 1 миллиона евро за сезон.

Авто УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.