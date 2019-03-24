Порошенко обвинили в убийстве братаГазета.Ru 11:09

с чего всё началось

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый в эфире телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

Политика МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.

Футбол Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном 24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.

Происшествия Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.

Общество В столице ожидается возвращение зимы По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Политика Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.

Интернет Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.

Происшествия Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.

Путешествия Названы страны, куда сложнее всего получить визу Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.

Армия и оружие В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.

Армия и оружие «Пытки, убийства, коррупция»: В Киеве мать убитого сослуживцами боевика рассказала о ситуации в ВСУ Офицера 58-й бригады ВСУ Орла в 2016 году изощренно пытали, а затем убили его же сослуживцы за то, что он отказался участвовать в разграблении оружия и военной техники.

Экономика НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС.

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Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

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Авто Новый KIA Sorento снова замечен на тестах Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.