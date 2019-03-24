Политика

Порошенко обвинили в убийстве братаГазета.Ru 11:09

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый в эфире телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.
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с чего всё началось
Авторы телепрограммы «Украинские сенсации — 2019», которая выходит на канале «1+1»
, предположили, что президент Украины мог заказать убийство своего родного брата Михаила.
Телеканал 360°10:48

Подробнее о событии

Телеканал Коломойского намекнул на убийство Порошенко своего брата

Московский Комсомолец10:10

Украинские журналисты подозревают Порошенко в убийстве собственного брата

URA.Ru11:54

Порошенко обвинили в убийстве собственного брата

Вести.Ru10:19

Порошенко обвинили в убийстве брата

Российская газета14:40

Порошенко обвинили в убийстве брата

Газета.Ru11:09

Украинские журналисты заподозрили Порошенко в убийстве брата

Известия09:36

На Украине показали документы о причастности Порошенко к криминалу и убийству брата

РЕН ТВ08:31
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Политика

МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам

Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 14:10
Футбол

Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном

24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга

В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Общество

В столице ожидается возвращение зимы

По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
Обновлено в 03:30
Интернет

Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников

Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве

Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Политика

Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании

Обновлено в 16:46
Путешествия

Названы страны, куда сложнее всего получить визу

Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Спорт

Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира

Обновлено в 11:53
Футбол

Джано Ананидзе оказал первую помощь футболисту сборной Швейцарии

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

«Пытки, убийства, коррупция»: В Киеве мать убитого сослуживцами боевика рассказала о ситуации в ВСУ

Офицера 58-й бригады ВСУ Орла в 2016 году изощренно пытали, а затем убили его же сослуживцы за то, что он отказался участвовать в разграблении оружия и военной техники.
Обновлено в 13:10
Экономика

НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины

В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

НАТО заявила о пользе для России учений в Грузии

Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено в 14:35
Политика

Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57
Футбол

Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года

Обновлено в 16:13
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Общество

Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman

Обновлено в 16:38
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
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«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ

Обновлено в 08:55
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Авто

Новый KIA Sorento снова замечен на тестах

Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
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Экономика

Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах

Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
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Ренато Усатый
Молдавский политик
Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель. Председатель партии Наша Партия, с 2015 по февраль 2018 года - примар второго по значимости города Бельцы. Имеет также российское гражданство. После того, как на него завели уголовное дело, проживает в Москве.
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