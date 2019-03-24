Политика
Порошенко обвинили в убийстве братаГазета.Ru 11:09
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый в эфире телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
Авторы телепрограммы «Украинские сенсации — 2019», которая выходит на канале «1+1», предположили, что президент Украины мог заказать убийство своего родного брата Михаила.Телеканал 360°10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика
Патрушев: спецслужбы за год предотвратили 19 терактов
Силовики предотвратили в России 19 терактов в 2018 году. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Культура
Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера
Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.
Обновлено в 17:52
Наука
Создана новая сверхпрочная искусственная кожа
Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол
Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»
Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.
Обновлено в 16:49
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Футбол
Кипр — Бельгия 0:2
Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Общество
Овнам советуют не переохлаждаться, а у Близнецов будет звёздный час
Первоисточник публикует гороскоп на март, 25 марта. ОВЕН Хорошее время для семейного выезда на природу.
Обновлено в 11:00
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Авто
Бывшие инженеры АЗЛК рассказали о несостоявшемся проекте «Велар»
Обновлено в 11:43
Авто
Новый KIA Sorento снова замечен на тестах
Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
Обновлено в 12:30
Политика
Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах
46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Спорт
"Немного приблизились к Кубку Мира!" Драчев опубликовал фото с Вирер
Будем бороться за Главный трофей Публикация от Vladimir Drachev (@ drachev_vladimir) 24 Мар 2019 в 9:48 PDT Напомним, Драчев является обладателем Кубка мира в сезоне 1995/96.
Обновлено в 13:14
Политика
Захарова ответила на заявление Помпео о Голанах и Крыме
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о Голанах и Крыме.
Обновлено в 07:26
Политика
Вучич назвал визит Путина в Сербию знаменательным событием
Визит президента РФ Владимира Путина в Белград 17 января стал одним из самых значительных событий в отношениях двух государств.
Обновлено в 09:11
Теннис
Miami Open. Дарья Касаткина взяла у Винус Уильямс лишь четыре гейма
В четвёртом раунде соревнований Miami Open Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Обновлено в 17:38
Политика
Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Барселона» готова отпустить Силлесена за 50 миллионов евро
Голкипер "Барселоны" Яспер Силлесен может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Обновлено в 06:55
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено в 16:38
Религия
Украинские полярники возьмут в Антарктиду копию томоса
Обновлено в 14:51
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28