Политика

Порошенко обвинили в убийстве братаГазета.Ru 11:09

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый в эфире телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.
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с чего всё началось
Авторы телепрограммы «Украинские сенсации — 2019», которая выходит на канале «1+1»
, предположили, что президент Украины мог заказать убийство своего родного брата Михаила.
Телеканал 360°10:48

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Порошенко обвинили в убийстве брата

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Телеканал Коломойского намекнул на убийство Порошенко своего брата

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Ренато Усатый
Молдавский политик
Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель. Председатель партии Наша Партия, с 2015 по февраль 2018 года - примар второго по значимости города Бельцы. Имеет также российское гражданство. После того, как на него завели уголовное дело, проживает в Москве.
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