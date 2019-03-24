Порошенко обвинили в убийстве братаГазета.Ru 11:09

с чего всё началось

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый в эфире телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

Политика Патрушев: спецслужбы за год предотвратили 19 терактов Силовики предотвратили в России 19 терактов в 2018 году. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Спорт Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".

Культура Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.

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Футбол Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту» Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.

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Общество Овнам советуют не переохлаждаться, а у Близнецов будет звёздный час Первоисточник публикует гороскоп на март, 25 марта. ОВЕН Хорошее время для семейного выезда на природу.

Авто Новый KIA Sorento снова замечен на тестах Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.

Спорт "Немного приблизились к Кубку Мира!" Драчев опубликовал фото с Вирер Будем бороться за Главный трофей Публикация от Vladimir Drachev (@ drachev_vladimir) 24 Мар 2019 в 9:48 PDT Напомним, Драчев является обладателем Кубка мира в сезоне 1995/96.

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