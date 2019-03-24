Политика
Порошенко обвинили в убийстве братаГазета.Ru 11:09
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый в эфире телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.
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с чего всё началось
Авторы телепрограммы «Украинские сенсации — 2019», которая выходит на канале «1+1», предположили, что президент Украины мог заказать убийство своего родного брата Михаила.Телеканал 360°10:48
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