Порошенко обвинили в убийстве братаГазета.Ru 11:09

Журналисты канала "1+1" в программе "Украинские сенсации-2019" рассказали о многочисленных коррупционных схемах действующего президента Петра Порошенко, а также о его возможной причастности к заказным убийствам, в том числе и своего родного брата Об этом говорилось со ссылкой на оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого.

с чего всё началось

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый в эфире телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

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