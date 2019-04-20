Политика

Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании РоссииУкраина.ру вчера в 14:38

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский. Он заявил об этом в эфире «Общественного телевидения»
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Слова Зеленского о «повстанцах ЛДНР» возмутили Порошенко

Росбалтвчера в 17:28

Порошенко рассказал об «ужасной части» дебатов с Зеленским

Известиявчера в 16:17

Порошенко: Зеленский ставит «российскую агрессию» под угрозу срыва

REGNUMвчера в 16:42

Порошенко заявил об «ужасной части» дебатов с Зеленским

РБКвчера в 15:43

Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России

Украина.рувчера в 14:38

Зеленский возмутил украинцев словами о «повстанцах» ДНР и ЛНР – кадры

Российский Диалогвчера в 14:33

Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»

Коммерсантъвчера в 15:59
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Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Обновлено в 10:27
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефть

Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации.
Обновлено в 10:55
Авто

ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Политика

Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Крупнейший еврейский университет России подожгли в Подмосковье

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:00
Авто

Тюнеры из ABT представили «заряженную» Skoda Octavia и Octavia RS

Благодаря ABT Engine Control самая мощная версия Skoda Octavia RS может похвастаться дополнительными 45-ю силами и 40 Нм крутящего момента (290 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента).
Обновлено в 05:36
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

Обновлено в 03:34
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Общество

Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни

Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

В Израиле испытали новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Политика

С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.
Обновлено в 07:00
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Путешествия

Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Хоккей

Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ

Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье

Обновлено в 09:08
Общество

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Политика

Лавров рассказал, чего ожидает от властей Украины после выборов

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, чего ожидает от властей Украины независимо от результатов выборов.
Обновлено в 09:49
Наука

Британские ученые выявили набор генов, снижающих аппетит

Обновлено вчера в 10:52
Общество

Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол

Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Обновлено в 09:31
Политика

Крым и Сирия хотят к концу года в разы увеличить грузооборот

Грузооборот между Крымом и Сирией к концу 2019 года может достичь 150 тысяч тонн.
Обновлено в 10:54
Политика

В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций в ЕП

Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Обновлено в 09:06
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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