Политика
Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании РоссииУкраина.ру вчера в 14:38
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский. Он заявил об этом в эфире «Общественного телевидения»
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Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Обновлено в 10:27
Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефть
Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации.
Обновлено в 10:55
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Политика
Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Крупнейший еврейский университет России подожгли в Подмосковье
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:00
Авто
Тюнеры из ABT представили «заряженную» Skoda Octavia и Octavia RS
Благодаря ABT Engine Control самая мощная версия Skoda Octavia RS может похвастаться дополнительными 45-ю силами и 40 Нм крутящего момента (290 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента).
Обновлено в 05:36
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
В Израиле испытали новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Политика
С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса
Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.
Обновлено в 07:00
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Путешествия
Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз
Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Хоккей
Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ
Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье
Обновлено в 09:08
Общество
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Политика
Лавров рассказал, чего ожидает от властей Украины после выборов
Глава МИД Сергей Лавров рассказал, чего ожидает от властей Украины независимо от результатов выборов.
Обновлено в 09:49
Наука
Британские ученые выявили набор генов, снижающих аппетит
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол
Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Обновлено в 09:31
Политика
Крым и Сирия хотят к концу года в разы увеличить грузооборот
Грузооборот между Крымом и Сирией к концу 2019 года может достичь 150 тысяч тонн.
Обновлено в 10:54
Политика
В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций в ЕП
Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Обновлено в 09:06
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56