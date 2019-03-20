Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метроРоссийская газета 01:33

с чего всё началось

За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.

По логике Порошенко, всему виной звонки о минировании подземки, которые поступали на пульт диспетчерских служб в 2014 году - в разгар беспорядков в центре столицы. Мол, за этими беспорядками стояла "рука Москвы", которая якобы пыталась парализовать работу инфраструктуры и вообще жизнь в Киеве.

Политика Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit «Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.

Политика Новым спикером сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева Новым спикером Сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева – старшая ночь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку во вторник.

Общество «Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Спорт Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.

Политика Путин заявил о продолжении поддержки языков всех народов России Президент России Владимир Путин приветствовал участников и организаторов Международного форума «Год языков коренных народов», который 21 и 22 марта состоится в Ханты-Мансийске.

Политика Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Футбол Моуринью: «Уже отклонил 3-4 предложения» Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем скором возвращении на тренерский мостик.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Футбол Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".

Происшествия Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.

Экономика Банк «ДельтаКредит» и Росбанк приняли решение о слиянии Банк "ДельтаКредит" и Росбанк, входящие в группу Societe Generale, приняли решение о слиянии, сообщается в материалах кредитных организаций.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полета борта Шойгу над Сирией Минобороны РФ опубликовало видео полета борта министра обороны Сергея Шойгу над Сирией в сопровождении истребителей Су-35С.

Спорт Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

Политика Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.

Армия и оружие Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.

Происшествия За распространение стрима новозеландского стрелка арестован бизнесмен Бизнесмена из Новой Зеландии заключили прод стражу из-за распространения онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч.

Политика Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ до конца года из-за переплат.

Армия и оружие Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету В среду, 20 марта, ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительном комплексе сообщило,что российский вертолет Ми-28НМ в скором времени получит новую управляемую ракету "Изделие 305".

Политика Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Политика В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.