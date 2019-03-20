Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метроРоссийская газета 01:33
По логике Порошенко, всему виной звонки о минировании подземки, которые поступали на пульт диспетчерских служб в 2014 году - в разгар беспорядков в центре столицы. Мол, за этими беспорядками стояла "рука Москвы", которая якобы пыталась парализовать работу инфраструктуры и вообще жизнь в Киеве.
Читать в источнике
Оценить7054
За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 01:28
с чего всё началось
Развитие системы метро в Киеве тормозится из-за «агрессии России», заявил президент Украины Петр Порошенко во время инспекции строительства новых станций метро в столице страны, сообщает NewsOne.Евразия Dailyвчера в 23:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit
«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Политика
Новым спикером сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева
Новым спикером Сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева – старшая ночь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку во вторник.
Обновлено в 04:44
Общество
«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).
Обновлено в 03:37
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин заявил о продолжении поддержки языков всех народов России
Президент России Владимир Путин приветствовал участников и организаторов Международного форума «Год языков коренных народов», который 21 и 22 марта состоится в Ханты-Мансийске.
Обновлено в 04:27
Политика
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира
Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол
Моуринью: «Уже отклонил 3-4 предложения»
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем скором возвращении на тренерский мостик.
Обновлено в 01:54
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 02:00
Футбол
Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину
В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Экономика
Банк «ДельтаКредит» и Росбанк приняли решение о слиянии
Банк "ДельтаКредит" и Росбанк, входящие в группу Societe Generale, приняли решение о слиянии, сообщается в материалах кредитных организаций.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полета борта Шойгу над Сирией
Минобороны РФ опубликовало видео полета борта министра обороны Сергея Шойгу над Сирией в сопровождении истребителей Су-35С.
Обновлено вчера в 18:12
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года
Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
За распространение стрима новозеландского стрелка арестован бизнесмен
Бизнесмена из Новой Зеландии заключили прод стражу из-за распространения онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч.
Обновлено в 04:24
Политика
Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ до конца года из-за переплат.
Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
В среду, 20 марта, ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительном комплексе сообщило,что российский вертолет Ми-28НМ в скором времени получит новую управляемую ракету "Изделие 305".
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили
Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено вчера в 08:13
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева
Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.
Обновлено в 04:02
Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51