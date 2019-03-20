Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метроРоссийская газета 01:33
По логике Порошенко, всему виной звонки о минировании подземки, которые поступали на пульт диспетчерских служб в 2014 году - в разгар беспорядков в центре столицы. Мол, за этими беспорядками стояла "рука Москвы", которая якобы пыталась парализовать работу инфраструктуры и вообще жизнь в Киеве.
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За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 01:28
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