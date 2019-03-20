Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метроРоссийская газета 01:33

За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.

По логике Порошенко, всему виной звонки о минировании подземки, которые поступали на пульт диспетчерских служб в 2014 году - в разгар беспорядков в центре столицы. Мол, за этими беспорядками стояла "рука Москвы", которая якобы пыталась парализовать работу инфраструктуры и вообще жизнь в Киеве.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Спорт На чемпионате мира в Сайтаме началась короткая программа у женщин На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, началась короткая программа у женщин.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.

Финансы Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.

Происшествия Точивший нож мясник напугал пассажиров в метро Мадрида Грозит ли пассажиру с ножом какое-либо наказание, пока не известно, передаёт РИА Новости.

Происшествия Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград» Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.

Происшествия В Новой Зеландии арестовали распространявшего в соцсетях видео теракта В Новой Зеландии сотрудники полиции задержали человека по подозрению в распространении видеотрансляции теракта в Крайстчерче, сообщает 20 марта NZ Herald.

Экономика Росимуществу передадут пакет акций Еврофинанс Моснарбанка весной Принадлежащий ВТБ и Газпромбанку пакет акций Еврофинанс Моснарбанка передадут Росимуществу весной.

Космос На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды На астероиде Рюгу японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») обнаружил минералы, которые содержат компоненты воды — атомы кислорода и водорода, соединённые в единую группу.

Политика Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Футбол Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться» Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.

Общество Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.

Политика Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.

Футбол Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при Солари Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что при Сантьяго Солари практически не имел шанса попасть в основной состав команды.

Экономика В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.

Общество В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров «Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.

Политика Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин Президент России подписал указ о назначении Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.