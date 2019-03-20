Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метроИзвестия вчера в 23:03

За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.

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