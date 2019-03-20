Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метроИзвестия вчера в 23:03

Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию причиной плохого развития киевского метрополитена. Такое заявление он сделал во время инспекции строительства новых станций метро в украинской столице.
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Петр Порошенко
За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 01:28

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