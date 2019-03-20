Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метроИзвестия вчера в 23:03
Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию причиной плохого развития киевского метрополитена. Такое заявление он сделал во время инспекции строительства новых станций метро в украинской столице.
Читать в источнике
Оценить9053
За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 01:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Обновлено в 07:58
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Спорт
Туктамышева ответила на критику ее номера с раздеванием
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что бронзовая медалистка ЧМ-2016 Анна Погорилая, которая подвергла критике ее показательный номер с раздеванием, уделяет ей «слишком много внимания».
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с мужем Божены Рынски
Певицу Юлия Началову похоронят на Троекуровском кладбище рядом с одним из основателей канала НТВ Игорем Малашенко, мужем светской львицы Божены Рынски.
Обновлено в 08:55
Музыка
The Cure записали первый за 10 лет альбом
Британская рок-группа The Cure была основана в 1976 году.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Политика
Назарбаев перед отставкой поговорил с Путиным по телефону
Президент России Владимир Путин сегодня днем провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году
Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вышла в свет с Константином Богомоловым
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе посетили международную премию в области классической музыки в Большом театре.
Обновлено в 08:45
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Футбол
Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»
Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии ответил на вопрос о своей безголовой серии и новой роли в "Зените".
Обновлено в 08:38
Энергетика
Козак допустил корректировку налогового маневра в нефтяной отрасли
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о возможности небольшой корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Авто
Mercedes-Benz показал обновленный GLC Coupe
Линейка двигателей обновленного GLC Coupe во многом похожа на линейку предыдущей версии кроссовера, но отличается от нее одним доработанным двигателем.
Обновлено в 03:50
Общество
Bayer проиграла первый суд о канцерогенном гербициде Roundup
Немецкая компания Bayer AG проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о гербициде Roundup.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods
Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию.
Обновлено в 07:54