Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метроРИА Новости вчера в 21:29
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена. Запись выступления украинского лидера опубликована каналом NewsOne.
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Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 21:29
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Порошенко заявил, что Россия виновата в торможении киевского метро
Московский Комсомолецвчера в 22:44
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