Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро КиеваRT на русском 00:33
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена. Об этом он сказал в ходе инспекции строительства новых станций метро Киева. Трансляцию выступления Порошенко вёл телеканал NewsOne.
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За всю историю киевского метрополитена лишь один раз метрополитен полностью прекратил всю работу… Это было с 18 по 20 февраля 2014 года, во время, когда пять лет назад началась российская агрессия против Украины… И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 01:28
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