Армия и оружие

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе
РИА Новости
10:14

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
РИА Новости10:14

Подробнее о событии

Порошенко: Россия стягивает к украинской границе все свои военные силы

URA.Ru12:38

Порошенко назвал число российских военных и техники на границе с Украиной

РБК12:34

Порошенко заявил о стягивании Россией войск к украинской границе

Газета.Ru11:21

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

РИА Новости10:14

Порошенко утверждает, что Россия сосредоточила силы на границе с Украиной

RT на русском09:52

Порошенко заявил, что Россия подтянула к границе военных и технику

Вести.Ru09:24

Порошенко заявил о стягивании российских военных к границе с Украиной

Говорит Москва10:12
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 15:03, Ашберн
Армия и оружие

На Украине начались учебные сборы резервистов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие

Россия развернула РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет над Европой

На опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) нового поколения типа «Контейнер», цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался

Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности

Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета

Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Слет сержантов инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени

Третий слет сержантского состава инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени в училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, 1 декабря сообщает официальный сайт Минобороны РФ.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Адмирал пояснил необходимость уведомления о проходе иностранных судов

Адмирал, экс-командующий Северным флотом России Вячеслав Попов пояснил необходимость уведомительного характера прохода иностранных судов по Севморпути.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Солдат КНДР пересек границу, перебежав в Южную Корею

Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Песков: задержанные украинские моряки хулиганили в российских водах

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что моряки были задержаны за нарушение границы, а не взяты в плен.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков

На военном аэродроме Североморска в гарнизоне палубных летчиков в субботу двум исребителям Су-33 присвоили почетные имена легендарных летчиков.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

САА накрыла огнем группу боевиков в демилитаризованной зоне

Все началось с того, что сирийские военные накрыли огнем группу боевиков, которая передвигалась по территории обозначенной демилитаризованной зоны у города Аль-Латамина.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»

Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Армения и Россия завершают подготовку контракта на поставки Су-30СМ

Обновлено в 08:44
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