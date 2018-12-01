Армия и оружие
Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе
Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границеРИА Новости10:14
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
РИА Новости10:14
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