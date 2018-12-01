Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной

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