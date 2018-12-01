Армия и оружие
Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной
Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с УкраинойREGNUM11:33
Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».
REGNUM11:33
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