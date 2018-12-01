Армия и оружие

Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной
REGNUM
11:33

Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».
REGNUM11:33

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Порошенко: Россия стягивает к украинской границе все свои военные силы

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Вести.Ru09:24

Порошенко заявил о стягивании российских военных к границе с Украиной

Говорит Москва10:12
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
Армия и оружие

На Украине начались учебные сборы резервистов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Россия развернула РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет над Европой

На опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) нового поколения типа «Контейнер», цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании БР средней дальности

Помпео написал твит, в котором указывает на проведение испытаний баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Курды сообщили о захвате подготовившего 40 терактов главаря ИГ

Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета

Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Слет сержантов инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени

Третий слет сержантского состава инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени в училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, 1 декабря сообщает официальный сайт Минобороны РФ.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Адмирал пояснил необходимость уведомления о проходе иностранных судов

Адмирал, экс-командующий Северным флотом России Вячеслав Попов пояснил необходимость уведомительного характера прохода иностранных судов по Севморпути.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Солдат КНДР пересек границу, перебежав в Южную Корею

Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков

На военном аэродроме Североморска в гарнизоне палубных летчиков в субботу двум исребителям Су-33 присвоили почетные имена легендарных летчиков.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Армения и Россия завершают подготовку контракта на поставки Су-30СМ

Обновлено в 08:44
Армия и оружие

В Индии утвердили программу военных закупок

В список закупаемого оружия входят ракеты «БраМос» совместной разработки Индии и России, которые закупаются для двух военных кораблей Индии и будут произведены в Российской Федерации.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Белорусскую АЭС прикроет полк, вооружённый ЗРК «Тор-М2»

Белорусская АЭС, пуск первого реактора которой запланирован на середину 2019 года, будет прикрыта от нападений с воздуха 1146-м гвардейским зенитным ракетным полком ВВС и ПВО Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.
Обновлено в 11:13
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